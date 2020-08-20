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Аугсбург - Майнц 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Майнц, которое состоится 20 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
06.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 26 Аугсбург2 : 1Майнц
22.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц4 : 1Аугсбург
28.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц0 : 1Аугсбург
31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Аугсбург3 : 1Майнц
14.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц0 : 1Аугсбург
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Аугсбург2 : 1Майнц
03.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Аугсбург3 : 0Майнц
30.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Аугсбург3 : 2 ДВМайнц
15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Майнц2 : 1Аугсбург
22.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург2 : 0Майнц

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