Аугсбург - Майнц 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Майнц, которое состоится 20 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|06.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 1
|22.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|4 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|3 : 1
|14.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|03.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|3 : 0
|30.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|22.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 0