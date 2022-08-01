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Унион - РБ Лейпциг 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - РБ Лейпциг, которое состоится 20 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
23.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 31 РБ Лейпциг1 : 2Унион
20.04.2022 Кубок Германии 1/2 финала РБ Лейпциг2 : 1Унион
03.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Унион2 : 1РБ Лейпциг
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Унион2 : 1РБ Лейпциг
20.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг1 : 0Унион
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 РБ Лейпциг3 : 1Унион
18.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Унион0 : 4РБ Лейпциг
19.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 РБ Лейпциг3 : 0Унион
28.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Унион1 : 1РБ Лейпциг
01.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 23 РБ Лейпциг3 : 2Унион

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