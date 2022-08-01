Унион - РБ Лейпциг 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - РБ Лейпциг, которое состоится 20 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 2
|20.04.2022
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|03.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 1
|18.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 4
|19.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 22
|3 : 0
|28.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|01.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 23
|3 : 2