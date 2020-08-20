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Сассуоло - Лечче 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
20 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Сассуоло
Лечче

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Лечче, которое состоится 20 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сассуоло
      Сассуоло
      Лечче
      Лечче
      Главные тренеры
      ИталияАлессио Дионизи
      ИталияМарко Барони
      История личных встреч
      04.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Сассуоло4 : 2Лечче
      03.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Лечче2 : 2Сассуоло
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи11005-23100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Ювентус11003-03100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Милан11004-23100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Аталанта11002-03100,0
      5
      Лига Европы
      		Фиорентина11003-23100,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М11002-13100,0
      7 Лацио11002-13100,0
      8 Торино11002-13100,0
      9 Рома11001-03100,0
      10 Специя11001-03100,0
      11 Кремонезе10012-300,0
      12 Болонья10011-200,0
      13 Лечче10011-200,0
      14 Монца10011-200,0
      15 Салернитана10010-100,0
      16 Эмполи10010-100,0
      17 Удинезе10012-400,0
      18
      Зона вылета
      		Сампдория10010-200,0
      19
      Зона вылета
      		Верона10012-500,0
      20
      Зона вылета
      		Сассуоло10010-300,0

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