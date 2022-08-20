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Марсель - Нант 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
20 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
Марсель
Нант

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Нант, которое состоится 20 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Марсель
      Марсель
      Нант
      Нант
      Главные тренеры
      ХорватияИгор Тудор
      ФранцияАнтуан Комбуаре
      История личных встреч
      20.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель3 : 2Нант
      01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 Нант0 : 1Марсель
      20.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Нант1 : 1Марсель
      28.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Марсель3 : 1Нант
      22.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Марсель1 : 3Нант
      17.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Нант0 : 0Марсель
      28.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Марсель1 : 2Нант
      05.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Нант3 : 2Марсель
      04.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Марсель1 : 1Нант
      12.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 2 Нант0 : 1Марсель
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ220010-26100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Лилль21105-2466,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель21105-2466,7
      4
      Лига Европы
      		Тулуза21104-1466,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ланс21103-2466,7
      6 Монако21103-2466,7
      7 Лион11002-13100,0
      8 Лорьян11001-03100,0
      9 Монпелье21015-7350,0
      10 Клермон21014-7350,0
      11 Анже20202-2233,3
      12 Ницца20202-2233,3
      13 Нант20201-1233,3
      14 Брест20113-4116,7
      15 Страсбург20112-3116,7
      16 Аяччо20111-2116,7
      17
      Зона вылета
      		Ренн20111-2116,7
      18
      Зона вылета
      		Осер20113-6116,7
      19
      Зона вылета
      		Труа20022-600,0
      20
      Зона вылета
      		Реймс20023-800,0

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