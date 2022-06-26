07:01 ()
Свернуть список

Витебск - Арсенал 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь), вместимость: 8350
20 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
Витебск
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Арсенал, которое состоится 20 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витебск
      Витебск
      Арсенал
      Дзержинск
      Главные тренеры
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      БеларусьПавел Васильевич Кирильчик
      История личных встреч
      11.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Арсенал0 : 0Витебск
      07.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск0 : 0 5 : 4Арсенал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1796233-123364,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1794428-203160,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1694329-143164,6
      4 Динамо Мн1594224-143168,9
      5 Шахтёр С1593325-93066,7
      6 Минск1792630-252956,9
      7 Гомель1784523-182854,9
      8 Торпедо-БелАЗ1773721-192447,1
      9 Неман1658322-212347,9
      10 Славия-Мозырь1672725-262347,9
      11 Слуцк1746719-281835,3
      12 Белшина1746723-281835,3
      13 Арсенал17341012-251325,5
      14
      Стыковая зона
      		Витебск17251013-281121,6
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест16241011-261020,8
      16
      Зона вылета
      		Днепр М17231217-42917,6

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close