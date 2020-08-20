Гомель - Белшина 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Белшина, которое состоится 20 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|11.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|2 : 3
|11.07.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|3 : 1
|10.04.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|2 : 0
|11.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|1 : 2
|30.03.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|3 : 1