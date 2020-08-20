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Гомель - Белшина 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Белшина, которое состоится 20 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
11.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Белшина2 : 3Гомель
11.07.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Белшина3 : 1Гомель
10.04.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Гомель2 : 0Белшина
11.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Белшина1 : 2Гомель
30.03.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Гомель3 : 1Белшина

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