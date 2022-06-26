Слуцк - Энергетик-БГУ 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
20 Августа 2022 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Энергетик-БГУ, которое состоится 20 Августа 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Энергетик-БГУ
Минск
Главные тренеры
|Александр Вячеславович Бразевич
|Павел Петрович Родненок
История личных встреч
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|1 : 1
|03.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|2 : 0
|22.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 0
|01.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|0 : 2
|08.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|1 : 2
|19.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|0 : 1
|31.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|17
|9
|6
|2
|33-12
|33
|64,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|17
|9
|4
|4
|28-20
|31
|60,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|16
|9
|4
|3
|29-14
|31
|64,6
|4
|Динамо Мн
|15
|9
|4
|2
|24-14
|31
|68,9
|5
|Шахтёр С
|15
|9
|3
|3
|25-9
|30
|66,7
|6
|Минск
|17
|9
|2
|6
|30-25
|29
|56,9
|7
|Гомель
|17
|8
|4
|5
|23-18
|28
|54,9
|8
|Торпедо-БелАЗ
|17
|7
|3
|7
|21-19
|24
|47,1
|9
|Неман
|16
|5
|8
|3
|22-21
|23
|47,9
|10
|Славия-Мозырь
|16
|7
|2
|7
|25-26
|23
|47,9
|11
|Слуцк
|17
|4
|6
|7
|19-28
|18
|35,3
|12
|Белшина
|17
|4
|6
|7
|23-28
|18
|35,3
|13
|Арсенал
|17
|3
|4
|10
|12-25
|13
|25,5
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|17
|2
|5
|10
|13-28
|11
|21,6
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|16
|2
|4
|10
|11-26
|10
|20,8
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|17
|2
|3
|12
|17-42
|9
|17,6