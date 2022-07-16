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Краснодар - Оренбург 21 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
21 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 6-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Краснодар
Оренбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Оренбург, которое состоится 21 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Оренбург
      Оренбург
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      ЧехияМарцел Личка
      История личных встреч
      27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Оренбург0 : 3 ТКраснодар
      27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Краснодар1 : 1Оренбург
      11.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар2 : 2Оренбург
      26.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Оренбург1 : 1Краснодар
      17.07.2018 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2018 Краснодар1 : 0Оренбург
      07.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Оренбург1 : 0Краснодар
      06.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Краснодар3 : 3Оренбург
      27.10.2016 Кубок России 1/8 финала Краснодар3 : 2 ДВОренбург
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Спартак М641114-41372,2
      2 Динамо М633011-41266,7
      3 Ростов633012-91266,7
      4 Зенит532011-21173,3
      5 ЦСКА531112-51066,7
      6 Сочи63129-111055,6
      7 Краснодар52219-7853,3
      8 Ахмат52217-5853,3
      9 Химки62138-9738,9
      10 Крылья Советов61327-10633,3
      11 Оренбург52038-10640,0
      12 Локомотив М61327-12633,3
      13 Пари Нижний Новгород61238-12527,8
      14 Факел60428-12422,2
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М50143-1216,7
      16
      Зона вылета
      		Урал60151-1115,6

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