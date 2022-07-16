Краснодар - Оренбург 21 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
21 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 6-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Оренбург, которое состоится 21 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Марцел Личка
История личных встреч
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 3 Т
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 1
|11.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 2
|26.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
|17.07.2018
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2018
|1 : 0
|07.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
|06.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|3 : 3
|27.10.2016
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Спартак М
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|72,2
|2
|Динамо М
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|66,7
|3
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|66,7
|4
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|73,3
|5
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|66,7
|6
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|55,6
|7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|53,3
|8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|38,9
|10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|33,3
|11
|Оренбург
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|40,0
|12
|Локомотив М
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|33,3
|13
|Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|27,8
|14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|22,2
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|6,7
| 16
Зона вылета
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|5,6