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Зенит - Торпедо М 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
21 Августа 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 6-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Зенит
Торпедо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Торпедо М, которое состоится 21 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Торпедо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      РоссияНиколай Николаевич Савичев
      История личных встреч
      15.03.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Торпедо М1 : 1Зенит
      09.08.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Зенит8 : 1Торпедо М
      08.11.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Торпедо М1 : 2Зенит
      23.07.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Зенит2 : 1Торпедо М
      18.09.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Торпедо М0 : 4Зенит
      05.05.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Зенит1 : 1Торпедо М
      20.09.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Зенит3 : 1Торпедо М
      25.04.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Торпедо М3 : 1Зенит
      08.08.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Торпедо М1 : 2Зенит
      17.05.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Зенит1 : 0Торпедо М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Зенит» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Спартак М641114-41372,2
      2 Динамо М633011-41266,7
      3 Ростов633012-91266,7
      4 Зенит532011-21173,3
      5 ЦСКА531112-51066,7
      6 Сочи63129-111055,6
      7 Краснодар52219-7853,3
      8 Ахмат52217-5853,3
      9 Химки62138-9738,9
      10 Крылья Советов61327-10633,3
      11 Оренбург52038-10640,0
      12 Локомотив М61327-12633,3
      13 Пари Нижний Новгород61238-12527,8
      14 Факел60428-12422,2
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М50143-1216,7
      16
      Зона вылета
      		Урал60151-1115,6

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