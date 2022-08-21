Лидс - Челси 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
21 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Челси, которое состоится 21 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Томас Тухель
История личных встреч
|11.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 3
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|3 : 2
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 0
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|19.12.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|55,6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|44,4
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|7
|Лидс Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|66,7
|8
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|10
|Кристал Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|11
|Ноттингем Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|44,4
|12
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|44,4
|13
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|14
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|33,3
|15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|16
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
|17
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0