Вест Хэм - Брайтон 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
21 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 21 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Грэм Поттер
История личных встреч
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 1
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 1
|15.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 3
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 2
|05.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|3 : 1
|20.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|55,6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|44,4
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|7
|Лидс Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|66,7
|8
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|10
|Кристал Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|11
|Ноттингем Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|44,4
|12
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|44,4
|13
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|14
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|33,3
|15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|16
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
|17
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0