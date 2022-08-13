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Атлетик - Валенсия 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
21 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Атлетик Б
Валенсия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Валенсия, которое состоится 21 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Валенсия
      Валенсия
      Главные тренеры
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      ИталияДженнаро Гаттузо
      История личных встреч
      07.05.2022 Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б0 : 0Валенсия
      02.03.2022 Кубок Испании 1/2 финала Валенсия1 : 0Атлетик Б
      10.02.2022 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 1Валенсия
      25.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Валенсия1 : 1Атлетик Б
      07.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Атлетик Б1 : 1Валенсия
      12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Валенсия2 : 2Атлетик Б
      01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Валенсия0 : 2Атлетик Б
      28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Атлетик Б0 : 1Валенсия
      03.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Валенсия2 : 0Атлетик Б
      27.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б0 : 0Валенсия
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бетис22005-16100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Осасуна22004-16100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Райо Вальекано21102-0466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М11003-03100,0
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал11003-03100,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Мадрид11002-13100,0
      7 Валенсия11001-03100,0
      8 Реал Сосьедад11001-03100,0
      9 Сельта10102-2133,3
      10 Атлетик Б10100-0133,3
      11 Севилья20112-3116,7
      12 Мальорка20111-2116,7
      13 Эспаньол20112-4116,7
      14 Вальядолид20111-4116,7
      15 Барселона10100-0133,3
      16 Альмерия10011-200,0
      17 Жирона10010-100,0
      18
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      19
      Зона вылета
      		Хетафе10010-300,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче10010-300,0

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