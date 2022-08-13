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Атлетико - Вильярреал 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
21 Августа 2022 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Атлетико М
Вильярреал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Вильярреал, которое состоится 21 Августа 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико М
      Мадрид
      Вильярреал
      Вильярреал
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Симеоне
      ИспанияУнаи Эмери
      История личных встреч
      09.01.2022 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал2 : 2Атлетико М
      29.08.2021 Испания - Примера Тур 3 Атлетико М2 : 2Вильярреал
      28.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Вильярреал0 : 2Атлетико М
      03.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Атлетико М0 : 0Вильярреал
      23.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Атлетико М3 : 1Вильярреал
      06.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Вильярреал0 : 0Атлетико М
      24.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Атлетико М2 : 0Вильярреал
      20.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Вильярреал1 : 1Атлетико М
      18.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Вильярреал2 : 1Атлетико М
      28.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М1 : 1Вильярреал
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Атлетико» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бетис22005-16100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Осасуна22004-16100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Райо Вальекано21102-0466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М11003-03100,0
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал11003-03100,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Мадрид11002-13100,0
      7 Валенсия11001-03100,0
      8 Реал Сосьедад11001-03100,0
      9 Сельта10102-2133,3
      10 Атлетик Б10100-0133,3
      11 Севилья20112-3116,7
      12 Мальорка20111-2116,7
      13 Эспаньол20112-4116,7
      14 Вальядолид20111-4116,7
      15 Барселона10100-0133,3
      16 Альмерия10011-200,0
      17 Жирона10010-100,0
      18
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      19
      Зона вылета
      		Хетафе10010-300,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче10010-300,0

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