Айнтрахт - Кёльн 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
21 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Кёльн, которое состоится 21 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 0
|18.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 4
|10.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|4 : 2
|20.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|0 : 1
|04.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|05.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия М
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|100,0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|66,7
|7
|Боруссия Д
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|66,7
|8
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|55,6
|9
|Кёльн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
|10
|Аугсбург
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|33,3
|11
|РБ Лейпциг
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|22,2
|12
|Штутгарт
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|13
|Шальке-04
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|22,2
|14
|Вольфсбург
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|22,2
|15
|Герта
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11,1
|16
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|16,7
| 17
Зона вылета
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Байер
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|0,0