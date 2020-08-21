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Айнтрахт - Кёльн 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
21 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Айнтрахт Ф
Кёльн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Кёльн, которое состоится 21 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Кёльн
      Кёльн
      Главные тренеры
      АвстрияОливер Гласнер
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      История личных встреч
      19.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 23 Кёльн1 : 0Айнтрахт Ф
      25.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 Айнтрахт Ф1 : 1Кёльн
      14.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 Айнтрахт Ф2 : 0Кёльн
      18.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Кёльн1 : 1Айнтрахт Ф
      20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Кёльн1 : 1Айнтрахт Ф
      18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Айнтрахт Ф2 : 4Кёльн
      10.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 Айнтрахт Ф4 : 2Кёльн
      20.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 5 Кёльн0 : 1Айнтрахт Ф
      04.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 27 Кёльн1 : 0Айнтрахт Ф
      05.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 10 Айнтрахт Ф1 : 0Кёльн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Боруссия М32106-3777,8
      2
      Лига чемпионов
      		Унион32105-2777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Майнц32104-2777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Бавария22008-16100,0
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург32016-3666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм32017-5666,7
      7 Боруссия Д32016-4666,7
      8 Вердер31207-6555,6
      9 Кёльн21105-3466,7
      10 Аугсбург31023-7333,3
      11 РБ Лейпциг30214-5222,2
      12 Штутгарт30213-4222,2
      13 Шальке-0430213-5222,2
      14 Вольфсбург30212-4222,2
      15 Герта30122-5111,1
      16 Айнтрахт Ф20112-7116,7
      17
      Зона вылета
      		Бохум20023-500,0
      18
      Зона вылета
      		Байер30031-600,0

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