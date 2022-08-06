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Бохум - Бавария 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
21 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Бохум
Бавария

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Бавария, которое состоится 21 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бохум
      Бохум
      Бавария
      Мюнхен
      Главные тренеры
      ГерманияТомас Райс
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      История личных встреч
      12.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 22 Бохум4 : 2Бавария
      18.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 5 Бавария7 : 0Бохум
      29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Бохум1 : 2Бавария
      10.02.2016 Кубок Германии 1/4 финала Бохум0 : 3Бавария
      20.12.2011 Кубок Германии 1/8 финала Бохум1 : 2Бавария
      01.05.2010 Германия - Бундеслига Тур 33 Бавария3 : 1Бохум
      12.12.2009 Германия - Бундеслига Тур 16 Бохум1 : 5Бавария
      14.03.2009 Германия - Бундеслига Тур 24 Бохум0 : 3Бавария
      04.10.2008 Германия - Бундеслига Тур 7 Бавария3 : 3Бохум
      06.04.2008 Германия - Бундеслига Тур 27 Бавария3 : 1Бохум
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Боруссия М32106-3777,8
      2
      Лига чемпионов
      		Унион32105-2777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Майнц32104-2777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Бавария22008-16100,0
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург32016-3666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм32017-5666,7
      7 Боруссия Д32016-4666,7
      8 Вердер31207-6555,6
      9 Кёльн21105-3466,7
      10 Аугсбург31023-7333,3
      11 РБ Лейпциг30214-5222,2
      12 Штутгарт30213-4222,2
      13 Шальке-0430213-5222,2
      14 Вольфсбург30212-4222,2
      15 Герта30122-5111,1
      16 Айнтрахт Ф20112-7116,7
      17
      Зона вылета
      		Бохум20023-500,0
      18
      Зона вылета
      		Байер30031-600,0

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