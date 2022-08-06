Бохум - Бавария 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
21 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Бавария, которое состоится 21 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Томас Райс
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|4 : 2
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|7 : 0
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2
|10.02.2016
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|20.12.2011
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|01.05.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|3 : 1
|12.12.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 5
|14.03.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 3
|04.10.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|3 : 3
|06.04.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия М
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|100,0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|66,7
|7
|Боруссия Д
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|66,7
|8
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|55,6
|9
|Кёльн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
|10
|Аугсбург
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|33,3
|11
|РБ Лейпциг
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|22,2
|12
|Штутгарт
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|13
|Шальке-04
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|22,2
|14
|Вольфсбург
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|22,2
|15
|Герта
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11,1
|16
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|16,7
| 17
Зона вылета
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Байер
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|0,0