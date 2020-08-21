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Аталанта - Милан 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
21 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Аталанта
Милан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Милан, которое состоится 21 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аталанта
      Бергамо
      Милан
      Милан
      Главные тренеры
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      ИталияСтефано Пиоли
      История личных встреч
      15.05.2022 Италия - Серия А Тур 37 Милан2 : 0Аталанта
      03.10.2021 Италия - Серия А Тур 7 Аталанта2 : 3Милан
      23.05.2021 Италия - Серия А Тур 38 Аталанта0 : 2Милан
      23.01.2021 Италия - Серия А Тур 19 Милан0 : 3Аталанта
      24.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Милан1 : 1Аталанта
      22.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Аталанта5 : 0Милан
      16.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Аталанта1 : 3Милан
      23.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Милан2 : 2Аталанта
      13.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Аталанта1 : 1Милан
      23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Милан0 : 2Аталанта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Интер М22005-16100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Лацио21102-1466,7
      3
      Лига чемпионов
      		Торино21102-1466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус11003-03100,0
      5
      Лига Европы
      		Наполи11005-23100,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Милан11004-23100,0
      7 Аталанта11002-03100,0
      8 Фиорентина11003-23100,0
      9 Рома11001-03100,0
      10 Специя21011-3350,0
      11 Сассуоло21011-3350,0
      12 Салернитана20110-1116,7
      13 Удинезе20112-4116,7
      14 Кремонезе10012-300,0
      15 Болонья10011-200,0
      16 Монца10011-200,0
      17 Эмполи10010-100,0
      18
      Зона вылета
      		Лечче20021-300,0
      19
      Зона вылета
      		Сампдория10010-200,0
      20
      Зона вылета
      		Верона10012-500,0

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