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Монпелье - Осер 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
21 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Монпелье
Осер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Осер, которое состоится 21 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монпелье
      Монпелье
      Осер
      Осер
      Главные тренеры
      ФранцияОливье Далль'Оглио
      ФранцияЖан-Марк Фурлан
      История личных встреч
      20.05.2012 Франция - Лига 1 Тур 38 Осер1 : 2Монпелье
      06.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье3 : 1Осер
      07.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 34 Осер1 : 0Монпелье
      18.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 18 Монпелье1 : 1Осер
      13.03.2010 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье1 : 1Осер
      31.10.2009 Франция - Лига 1 Тур 12 Осер2 : 1Монпелье
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Ланс32107-3777,8
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ220010-26100,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лион22006-26100,0
      4
      Лига Европы
      		Лилль21105-2466,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Марсель21105-2466,7
      6 Тулуза21104-1466,7
      7 Монако31114-6444,4
      8 Лорьян11001-03100,0
      9 Монпелье21015-7350,0
      10 Клермон21014-7350,0
      11 Анже20202-2233,3
      12 Ницца20202-2233,3
      13 Нант20201-1233,3
      14 Брест20113-4116,7
      15 Страсбург20112-3116,7
      16 Аяччо20111-2116,7
      17
      Зона вылета
      		Ренн20111-2116,7
      18
      Зона вылета
      		Осер20113-6116,7
      19
      Зона вылета
      		Реймс20023-800,0
      20
      Зона вылета
      		Труа30033-1000,0

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