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Тулуза - Лорьян 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
21 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Тулуза
Лорьян

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лорьян, которое состоится 21 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тулуза
      Тулуза
      Лорьян
      Лорьян
      Главные тренеры
      ФранцияФилипп Монтанье
      ФранцияРежис Ле Брис
      История личных встреч
      31.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Тулуза0 : 1Лорьян
      08.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 24 Лорьян1 : 1Тулуза
      10.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 17 Тулуза3 : 2Лорьян
      16.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 34 Лорьян1 : 1Тулуза
      05.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 17 Тулуза2 : 3Лорьян
      18.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 33 Лорьян0 : 1Тулуза
      29.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 15 Тулуза2 : 3Лорьян
      15.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 25 Лорьян1 : 3Тулуза
      25.09.2013 Франция - Лига 1 Тур 7 Тулуза1 : 0Лорьян
      21.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 33 Тулуза0 : 1Лорьян
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Ланс32107-3777,8
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ220010-26100,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лион22006-26100,0
      4
      Лига Европы
      		Лилль21105-2466,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Марсель21105-2466,7
      6 Тулуза21104-1466,7
      7 Монако31114-6444,4
      8 Лорьян11001-03100,0
      9 Монпелье21015-7350,0
      10 Клермон21014-7350,0
      11 Анже20202-2233,3
      12 Ницца20202-2233,3
      13 Нант20201-1233,3
      14 Брест20113-4116,7
      15 Страсбург20112-3116,7
      16 Аяччо20111-2116,7
      17
      Зона вылета
      		Ренн20111-2116,7
      18
      Зона вылета
      		Осер20113-6116,7
      19
      Зона вылета
      		Реймс20023-800,0
      20
      Зона вылета
      		Труа30033-1000,0

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