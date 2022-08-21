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БАТЭ - Днепр М 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
21 Августа 2022 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
БАТЭ
Днепр М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Днепр М, которое состоится 21 Августа 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      БАТЭ
      Борисов
      Днепр М
      Могилёв
      Главные тренеры
      БеларусьАлександр Сергеевич Михайлов
      БеларусьЮрий Николаевич Лукашов
      История личных встреч
      10.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Днепр М0 : 3БАТЭ
      15.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 21 БАТЭ3 : 1Днепр М
      07.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Днепр М0 : 1БАТЭ
      23.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Днепр М0 : 2БАТЭ
      04.06.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 11 БАТЭ2 : 1Днепр М
      16.08.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 21 БАТЭ3 : 0Днепр М
      01.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Днепр М0 : 1БАТЭ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ17104331-153466,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ1796233-123364,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1794428-203160,8
      4 Динамо Мн1594224-143168,9
      5 Шахтёр С1593325-93066,7
      6 Минск1792630-252956,9
      7 Гомель1884623-212851,9
      8 Торпедо-БелАЗ1773721-192447,1
      9 Неман1658322-212347,9
      10 Славия-Мозырь1672725-262347,9
      11 Белшина1856726-282138,9
      12 Слуцк1846820-301833,3
      13 Витебск18351016-281425,9
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал18341112-281324,1
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест16241011-261020,8
      16
      Зона вылета
      		Днепр М17231217-42917,6

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