Динамо Мн - Славия-Мозырь 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Трактор (Минск, Беларусь), вместимость: 17600
21 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Славия-Мозырь, которое состоится 21 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Трактор (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
Главные тренеры
|Артём Викторович Челядинский
|Михаил Алексеевич Мартинович
История личных встреч
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|1 : 2
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|0 : 0
|04.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|4 : 0
|08.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|0 : 1
|13.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|1 : 0
|30.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|1 : 1
|31.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|1 : 0
|22.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|0 : 0
|04.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|0 : 2
|27.11.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|17
|10
|4
|3
|31-15
|34
|66,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|17
|9
|6
|2
|33-12
|33
|64,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|17
|9
|4
|4
|28-20
|31
|60,8
|4
|Динамо Мн
|15
|9
|4
|2
|24-14
|31
|68,9
|5
|Шахтёр С
|15
|9
|3
|3
|25-9
|30
|66,7
|6
|Минск
|17
|9
|2
|6
|30-25
|29
|56,9
|7
|Гомель
|18
|8
|4
|6
|23-21
|28
|51,9
|8
|Торпедо-БелАЗ
|17
|7
|3
|7
|21-19
|24
|47,1
|9
|Неман
|16
|5
|8
|3
|22-21
|23
|47,9
|10
|Славия-Мозырь
|16
|7
|2
|7
|25-26
|23
|47,9
|11
|Белшина
|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|38,9
|12
|Слуцк
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|33,3
|13
|Витебск
|18
|3
|5
|10
|16-28
|14
|25,9
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|18
|3
|4
|11
|12-28
|13
|24,1
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|16
|2
|4
|10
|11-26
|10
|20,8
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|17
|2
|3
|12
|17-42
|9
|17,6