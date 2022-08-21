05:41 ()
Свернуть список

Лилль - ПСЖ 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
21 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
Лилль
ПСЖ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - ПСЖ, которое состоится 21 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лилль
      Лилль
      ПСЖ
      Париж
      Главные тренеры
      ПортугалияПаулу Фонсека
      ФранцияКристоф Галтье
      История личных встреч
      06.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 23 Лилль1 : 5ПСЖ
      29.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 12 ПСЖ2 : 1Лилль
      01.08.2021 Суперкубок Франции Финал Лилль1 : 0ПСЖ
      03.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ0 : 1Лилль
      17.03.2021 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ3 : 0Лилль
      20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Лилль0 : 0ПСЖ
      26.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Лилль0 : 2ПСЖ
      22.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ2 : 0Лилль
      14.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Лилль5 : 1ПСЖ
      02.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 ПСЖ2 : 1Лилль
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Ланс32107-3777,8
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ220010-26100,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лион22006-26100,0
      4
      Лига Европы
      		Лилль21105-2466,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Марсель21105-2466,7
      6 Тулуза21104-1466,7
      7 Монако31114-6444,4
      8 Лорьян11001-03100,0
      9 Монпелье21015-7350,0
      10 Клермон21014-7350,0
      11 Анже20202-2233,3
      12 Ницца20202-2233,3
      13 Нант20201-1233,3
      14 Брест20113-4116,7
      15 Страсбург20112-3116,7
      16 Аяччо20111-2116,7
      17
      Зона вылета
      		Ренн20111-2116,7
      18
      Зона вылета
      		Осер20113-6116,7
      19
      Зона вылета
      		Реймс20023-800,0
      20
      Зона вылета
      		Труа30033-1000,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close