Ренн - Аяччо 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
21 Августа 2022 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Аяччо, которое состоится 21 Августа 2022 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Аяччо
Аяччо
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Оливье Панталони
История личных встреч
|08.02.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 1
|21.09.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 0
|18.05.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 1
|22.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 4
|29.04.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|3 : 1
|18.12.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 0