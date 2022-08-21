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Ренн - Аяччо 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
21 Августа 2022 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Ренн
Аяччо

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Аяччо, которое состоится 21 Августа 2022 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Аяччо
Аяччо
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
08.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 24 Аяччо3 : 1Ренн
21.09.2013 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн2 : 0Аяччо
18.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 37 Ренн1 : 1Аяччо
22.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 19 Аяччо2 : 4Ренн
29.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 34 Ренн3 : 1Аяччо
18.12.2011 Франция - Лига 1 Тур 18 Аяччо1 : 0Ренн

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