Анже - Брест 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
21 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Брест, которое состоится 21 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Брест
Брест
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 0
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|3 : 2
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 1
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-2
|6
|100,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 4
Лига Европы
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|66,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|66,7
|6
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|7
|Монако
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|44,4
|8
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|9
|Монпелье
|2
|1
|0
|1
|5-7
|3
|50,0
|10
|Клермон
|2
|1
|0
|1
|4-7
|3
|50,0
|11
|Анже
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|33,3
|12
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|33,3
|13
|Нант
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|33,3
|14
|Брест
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16,7
|15
|Страсбург
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|16
|Аяччо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
| 17
Зона вылета
|Ренн
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Осер
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
| 19
Зона вылета
|Реймс
|2
|0
|0
|2
|3-8
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
|0,0