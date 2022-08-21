Спарта - Аякс 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Спарта (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
21 Августа 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Аякс, которое состоится 21 Августа 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Альфред Шрёдер
История личных встреч
|09.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|2 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|0 : 1
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|4 : 2
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|0 : 1
|19.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|2 : 1
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|1 : 4
|18.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|2 : 5
|14.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|4 : 0
|12.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|2 : 0
|07.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Эксельсиор
|2
|6
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|3
|5
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|4
|8
|Камбюр
|3
|4
|9
|Эммен
|3
|4
|10
|НЕК Неймеген
|2
|3
|11
|Валвейк
|2
|2
|12
|Утрехт
|3
|2
|13
|Спарта
|2
|1
|14
|Волендам
|2
|1
|15
|Гронинген
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Фортуна
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Витесс
|3
|0