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Спарта - Аякс 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Спарта (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
21 Августа 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Спарта
Аякс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Аякс, которое состоится 21 Августа 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спарта
      Роттердам
      Аякс
      Амстердам
      Главные тренеры
      НидерландыМорис Стейн
      НидерландыАльфред Шрёдер
      История личных встреч
      09.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Аякс2 : 1Спарта
      28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Спарта0 : 1Аякс
      21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Аякс4 : 2Спарта
      13.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Спарта0 : 1Аякс
      19.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Аякс2 : 1Спарта
      01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Спарта1 : 4Аякс
      18.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Спарта2 : 5Аякс
      14.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Аякс4 : 0Спарта
      12.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Аякс2 : 0Спарта
      07.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Спарта1 : 3Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс2 6
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен2 6
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Эксельсиор2 6
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2 6
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар2 6
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен3 5
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд2 4
      8 Камбюр3 4
      9 Эммен3 4
      10 НЕК Неймеген2 3
      11 Валвейк2 2
      12 Утрехт3 2
      13 Спарта2 1
      14 Волендам2 1
      15 Гронинген2 1
      16
      Стыковая зона
      		Гоу Эхед Иглс2 0
      17
      Зона вылета
      		Фортуна3 0
      18
      Зона вылета
      		Витесс3 0

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