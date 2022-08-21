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ЦСКА - Ахмат 21 Августа прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
21 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 6-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
ЦСКА
Ахмат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ахмат, которое состоится 21 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Ахмат
      Грозный
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      История личных встреч
      01.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Ахмат2 : 0ЦСКА
      21.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 ЦСКА2 : 0Ахмат
      06.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 ЦСКА2 : 0Ахмат
      30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ахмат0 : 3ЦСКА
      04.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Ахмат0 : 4ЦСКА
      25.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 ЦСКА3 : 0Ахмат
      18.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА1 : 0Ахмат
      23.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Ахмат0 : 2ЦСКА
      11.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ахмат0 : 3ЦСКА
      27.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 8 ЦСКА0 : 1Ахмат
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Спартак М641114-41372,2
      2 Динамо М633011-41266,7
      3 Ростов633012-91266,7
      4 Зенит532011-21173,3
      5 ЦСКА531112-51066,7
      6 Сочи63129-111055,6
      7 Краснодар52219-7853,3
      8 Ахмат52217-5853,3
      9 Химки62138-9738,9
      10 Крылья Советов61327-10633,3
      11 Оренбург52038-10640,0
      12 Локомотив М61327-12633,3
      13 Пари Нижний Новгород61238-12527,8
      14 Факел60428-12422,2
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М50143-1216,7
      16
      Зона вылета
      		Урал60151-1115,6

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