ЦСКА - Ахмат 21 Августа прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
21 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 6-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ахмат, которое состоится 21 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|01.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 0
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 0
|06.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 3
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 4
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 0
|18.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|23.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 2
|11.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 3
|27.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Спартак М
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|72,2
|2
|Динамо М
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|66,7
|3
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|66,7
|4
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|73,3
|5
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|66,7
|6
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|55,6
|7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|53,3
|8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|38,9
|10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|33,3
|11
|Оренбург
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|40,0
|12
|Локомотив М
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|33,3
|13
|Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|27,8
|14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|22,2
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|6,7
| 16
Зона вылета
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|5,6