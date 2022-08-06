Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 22 Августа прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
22 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 22 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Юрген Клопп
История личных встреч
|12.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|4 : 0
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 5
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 4
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 2
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 0
|19.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0
|20.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 1
|24.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 0
|16.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|77,8
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55,6
|7
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|55,6
|8
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|44,4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|44,4
|11
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|44,4
|12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|44,4
|13
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|14
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|33,3
|15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|16
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
|17
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|0,0