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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 22 Августа прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
22 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 22 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      12.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Ливерпуль
      19.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ливерпуль4 : 0Манчестер Юнайтед
      24.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед0 : 5Ливерпуль
      13.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед2 : 4Ливерпуль
      24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 2Ливерпуль
      17.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
      19.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль2 : 0Манчестер Юнайтед
      20.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
      24.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Юнайтед0 : 0Ливерпуль
      16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль3 : 1Манчестер Юнайтед
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал33009-29100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити32109-3777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лидс Юнайтед32107-3777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур32107-3777,8
      5
      Лига Европы
      		Брайтон энд Хоув Альбион32104-1777,8
      6 Ньюкасл Юнайтед31205-3555,6
      7 Фулхэм31205-4555,6
      8 Брентфорд31118-5444,4
      9 Кристал Пэлас31114-4444,4
      10 Ноттингем Форест31112-3444,4
      11 Саутгемптон31115-7444,4
      12 Челси31113-5444,4
      13 Астон Вилла31023-6333,3
      14 Борнмут31022-7333,3
      15 Ливерпуль20203-3233,3
      16 Эвертон30122-4111,1
      17 Вулверхэмптон30121-3111,1
      18
      Зона вылета
      		Лестер Сити30125-8111,1
      19
      Зона вылета
      		Манчестер Юнайтед20021-600,0
      20
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед30030-500,0

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