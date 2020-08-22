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Эльче - Альмерия 22 Августа прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
22 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
Эльче
Альмерия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Альмерия, которое состоится 22 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эльче
      Эльче
      Альмерия
      Альмерия
      Главные тренеры
      ИспанияФрансиско Родригес
      ИспанияХоан Руби
      История личных встреч
      06.01.2022 Кубок Испании 1/16 финала Альмерия1 : 2Эльче
      26.01.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Альмерия0 : 2Эльче
      16.11.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 16 Эльче1 : 1Альмерия
      12.05.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 38 Альмерия5 : 3Эльче
      22.12.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Эльче2 : 2Альмерия
      28.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 36 Эльче2 : 3Альмерия
      18.11.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 15 Альмерия2 : 1Эльче
      19.03.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 30 Эльче0 : 0Альмерия
      18.10.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 9 Альмерия2 : 3Эльче
      09.09.2015 Кубок Испании 2-й раунд Альмерия3 : 3 ДВЭльче
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Вильярреал22005-06100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22006-26100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис22005-16100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна22004-16100,0
      5
      Лига Европы
      		Барселона21104-1466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21102-0466,7
      7 Атлетик Б21101-0466,7
      8 Атлетико М21013-2350,0
      9 Валенсия21011-1350,0
      10 Реал Сосьедад21012-4350,0
      11 Севилья20112-3116,7
      12 Эспаньол20112-4116,7
      13 Сельта20113-6116,7
      14 Вальядолид20111-4116,7
      15 Мальорка20111-2116,7
      16 Альмерия10011-200,0
      17 Жирона10010-100,0
      18
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      19
      Зона вылета
      		Хетафе10010-300,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче10010-300,0

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