Жирона - Хетафе 22 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
22 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Хетафе, которое состоится 22 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|05.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
|21.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
|29.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|17.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|04.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 28
|5 : 1
|25.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 7
|0 : 2
|17.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 1
|07.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|100,0
| 5
Лига Европы
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|7
|Атлетик Б
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|66,7
|8
|Атлетико М
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|50,0
|9
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|50,0
|10
|Реал Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|50,0
|11
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|12
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|13
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
|14
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
|15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
|16
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|17
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0