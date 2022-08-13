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Жирона - Хетафе 22 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
22 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Жирона
Хетафе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Хетафе, которое состоится 22 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жирона
      Жирона
      Хетафе
      Хетафе
      Главные тренеры
      ИспанияАнхель Мичел
      ИспанияКике Санчес Флорес
      История личных встреч
      05.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Хетафе2 : 0Жирона
      21.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Жирона1 : 1Хетафе
      29.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Хетафе1 : 1Жирона
      17.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Жирона1 : 0Хетафе
      04.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Жирона5 : 1Хетафе
      25.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 7 Хетафе0 : 2Жирона
      17.12.2013 Кубок Испании 1/16 финала Хетафе4 : 1Жирона
      07.12.2013 Кубок Испании 1/16 финала Жирона1 : 1Хетафе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Вильярреал22005-06100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22006-26100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис22005-16100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна22004-16100,0
      5
      Лига Европы
      		Барселона21104-1466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21102-0466,7
      7 Атлетик Б21101-0466,7
      8 Атлетико М21013-2350,0
      9 Валенсия21011-1350,0
      10 Реал Сосьедад21012-4350,0
      11 Севилья20112-3116,7
      12 Эспаньол20112-4116,7
      13 Сельта20113-6116,7
      14 Вальядолид20111-4116,7
      15 Мальорка20111-2116,7
      16 Альмерия10011-200,0
      17 Жирона10010-100,0
      18
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      19
      Зона вылета
      		Хетафе10010-300,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче10010-300,0

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