Рома - Кремонезе 22 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кремонезе, которое состоится 22 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Кремонезе
Кремона
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Массимилиано Альвини
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
| 5
Лига Европы
|Лацио
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|7
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|8
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
|9
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|10
|Специя
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|50,0
|11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|50,0
|12
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|13
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|14
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|15
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
|16
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|17
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0