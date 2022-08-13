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Сампдория - Ювентус 22 Августа прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
22 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Сампдория
Ювентус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Ювентус, которое состоится 22 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сампдория
      Генуя
      Ювентус
      Турин
      Главные тренеры
      ИталияМарко Джампаоло
      ИталияМассимилиано Аллегри
      История личных встреч
      12.03.2022 Италия - Серия А Тур 29 Сампдория1 : 3Ювентус
      18.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус4 : 1Сампдория
      26.09.2021 Италия - Серия А Тур 6 Ювентус3 : 2Сампдория
      30.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Сампдория0 : 2Ювентус
      20.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Ювентус3 : 0Сампдория
      26.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Ювентус2 : 0Сампдория
      18.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Сампдория1 : 2Ювентус
      26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Сампдория2 : 0Ювентус
      29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Ювентус2 : 1Сампдория
      15.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Ювентус3 : 0Сампдория
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи22009-26100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М22005-16100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Милан21105-3466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Аталанта21103-1466,7
      5
      Лига Европы
      		Лацио21102-1466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Торино21102-1466,7
      7 Фиорентина21103-2466,7
      8 Ювентус11003-03100,0
      9 Рома11001-03100,0
      10 Специя21011-3350,0
      11 Сассуоло21011-3350,0
      12 Болонья20112-3116,7
      13 Салернитана20110-1116,7
      14 Удинезе20112-4116,7
      15 Верона20113-6116,7
      16 Эмполи20110-1116,7
      17 Кремонезе10012-300,0
      18
      Зона вылета
      		Лечче20021-300,0
      19
      Зона вылета
      		Сампдория10010-200,0
      20
      Зона вылета
      		Монца20021-600,0

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