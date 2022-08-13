Сампдория - Ювентус 22 Августа прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
22 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Ювентус, которое состоится 22 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|12.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 3
|18.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|3 : 2
|30.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|18.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 2
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 0
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 1
|15.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
| 5
Лига Европы
|Лацио
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|7
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|8
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
|9
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|10
|Специя
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|50,0
|11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|50,0
|12
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|13
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|14
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|15
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
|16
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|17
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0