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Жил Висенте - Фамаликан 22 Августа прямая трансляция

Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
22 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Жил Висенте
Фамаликан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Фамаликан, которое состоится 22 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жил Висенте
      Барселуш
      Фамаликан
      Вила-Нова-ди-Фамаликан
      Главные тренеры
      ПортугалияИву Виейра
      ПортугалияРуй Педру Силва
      История личных встреч
      15.04.2022 Португалия - Примейра Тур 30 Фамаликан2 : 2Жил Висенте
      05.12.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Жил Висенте4 : 0Фамаликан
      22.04.2021 Португалия - Примейра Тур 28 Жил Висенте0 : 3Фамаликан
      27.12.2020 Португалия - Примейра Тур 11 Фамаликан0 : 1Жил Висенте
      09.06.2020 Португалия - Примейра Тур 26 Жил Висенте1 : 3Фамаликан
      31.10.2019 Португалия - Примейра Тур 9 Фамаликан2 : 1Жил Висенте
      07.04.2018 Португалия - Сегунда Тур 32 Фамаликан2 : 0Жил Висенте
      05.11.2017 Португалия - Сегунда Тур 13 Жил Висенте1 : 2Фамаликан
      21.05.2017 Португалия - Сегунда Тур 42 Жил Висенте0 : 2Фамаликан
      08.01.2017 Португалия - Сегунда Тур 21 Фамаликан1 : 0Жил Висенте
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Порту33009-19100,0
      2 Брага321011-3777,8
      3 Бенфика22005-06100,0
      4 Боавишта32013-3666,7
      5 Портимоненсе32015-2666,7
      6 Витория Гимарайнш32013-2666,7
      7 Арока32013-5666,7
      8 Визела31112-2444,4
      9 Шавиш31113-3444,4
      10 Эшторил31114-3444,4
      11 Каза Пия31112-1444,4
      12 Спортинг31116-6444,4
      13 Жил Висенте21011-1350,0
      14 Санта-Клара30122-4111,1
      15 Риу Аве30122-6111,1
      16 Пасуш де Феррейра20020-400,0
      17 Фамаликан20020-500,0
      18 Маритиму30032-1200,0

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