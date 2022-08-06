Жил Висенте - Фамаликан 22 Августа прямая трансляция
Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
22 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Фамаликан, которое состоится 22 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Главные тренеры
|Иву Виейра
|Руй Педру Силва
История личных встреч
|15.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|2 : 2
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|4 : 0
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|0 : 3
|27.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 1
|09.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 3
|31.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|2 : 1
|07.04.2018
|Португалия - Сегунда
|Тур 32
|2 : 0
|05.11.2017
|Португалия - Сегунда
|Тур 13
|1 : 2
|21.05.2017
|Португалия - Сегунда
|Тур 42
|0 : 2
|08.01.2017
|Португалия - Сегунда
|Тур 21
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Порту
|3
|3
|0
|0
|9-1
|9
|100,0
|2
|Брага
|3
|2
|1
|0
|11-3
|7
|77,8
|3
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|4
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|66,7
|5
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|66,7
|6
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|3-2
|6
|66,7
|7
|Арока
|3
|2
|0
|1
|3-5
|6
|66,7
|8
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|9
|Шавиш
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|44,4
|10
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|44,4
|11
|Каза Пия
|3
|1
|1
|1
|2-1
|4
|44,4
|12
|Спортинг
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|44,4
|13
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|50,0
|14
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
|15
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|11,1
|16
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|0,0
|17
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|0,0
|18
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2-12
|0
|0,0