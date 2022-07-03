Динамо-Брест - Неман 22 Августа прямая трансляция
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
22 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Неман, которое состоится 22 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Неман
Гродно
Главные тренеры
|Сергей Петрович Ковальчук
|Игорь Николаевич Ковалевич
История личных встреч
|10.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|2 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 3
|02.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|0 : 1
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|3 : 1
|27.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 0
|05.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|0 : 1
|25.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|6 : 1
|02.12.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|0 : 3
|07.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 0
|04.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|18
|10
|6
|2
|35-13
|36
|66,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|17
|10
|4
|3
|31-15
|34
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|9
|5
|2
|24-14
|32
|66,7
|4
|Ислочь
|17
|9
|4
|4
|28-20
|31
|60,8
|5
|Минск
|18
|9
|3
|6
|31-26
|30
|55,6
|6
|Шахтёр С
|15
|9
|3
|3
|25-9
|30
|66,7
|7
|Гомель
|18
|8
|4
|6
|23-21
|28
|51,9
|8
|Торпедо-БелАЗ
|18
|7
|4
|7
|22-20
|25
|46,3
|9
|Славия-Мозырь
|17
|7
|3
|7
|25-26
|24
|47,1
|10
|Неман
|16
|5
|8
|3
|22-21
|23
|47,9
|11
|Белшина
|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|38,9
|12
|Слуцк
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|33,3
|13
|Витебск
|18
|3
|5
|10
|16-28
|14
|25,9
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|18
|3
|4
|11
|12-28
|13
|24,1
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|16
|2
|4
|10
|11-26
|10
|20,8
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|18
|2
|3
|13
|18-44
|9
|16,7