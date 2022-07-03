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Динамо-Брест - Неман 22 Августа прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
22 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
Динамо-Брест
Неман

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Неман, которое состоится 22 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо-Брест
      Брест
      Неман
      Гродно
      Главные тренеры
      БеларусьСергей Петрович Ковальчук
      БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
      История личных встреч
      10.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Неман2 : 1Динамо-Брест
      02.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Динамо-Брест1 : 3Неман
      02.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Неман0 : 1Динамо-Брест
      28.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Динамо-Брест3 : 1Неман
      27.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Неман1 : 0Динамо-Брест
      05.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Неман0 : 1Динамо-Брест
      25.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Динамо-Брест6 : 1Неман
      02.12.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Неман0 : 3Динамо-Брест
      07.07.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Динамо-Брест1 : 0Неман
      04.11.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Неман0 : 2Динамо-Брест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ18106235-133666,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ17104331-153466,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1695224-143266,7
      4 Ислочь1794428-203160,8
      5 Минск1893631-263055,6
      6 Шахтёр С1593325-93066,7
      7 Гомель1884623-212851,9
      8 Торпедо-БелАЗ1874722-202546,3
      9 Славия-Мозырь1773725-262447,1
      10 Неман1658322-212347,9
      11 Белшина1856726-282138,9
      12 Слуцк1846820-301833,3
      13 Витебск18351016-281425,9
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал18341112-281324,1
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест16241011-261020,8
      16
      Зона вылета
      		Днепр М18231318-44916,7

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