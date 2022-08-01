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Шахтёр - Металлист 1925 23 Августа прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), 7 137 зрителей (10% при вместимости 70 050)
13 Августа 2021 года в 19:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Александр Шандор (Львов, Украина);
Шахтёр Д
Окончен
2 : 0
Металлист 1925

  • 31'
    Марлон
  • 33'
    Сергей Кривцов
  • 49'
    1:0
    Тарас Степаненко
  • 80'
    2:0
    Лассина Траоре
0'
45'
90'
  • 16'
    Артур Западня
  • 32'
    Андрей Ременюк
  • 82'
    Михаил Шершень
  • 85'
    Юрий Батюшин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Металлист, которое состоится 23 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.



Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Металлист 1925
Харьков
81УкраинаврАнатолий Трубин
31Бразилиязщ Исмаили
46'
5Бразилиязщ Марлон
4УкраиназщСергей Кривцов
2Бразилиязщ Додо
6УкраинапзТарас Степаненко
7Бразилияпз Майкон
54'
19ИзраильпзМанор Соломон
25УкраинапзГеоргий Судаков
46'
14Бразилияпз Тете
69'
23Буркина-ФасонпЛассина Траоре
83'
22УкраиназщНиколай Матвиенко
46'
21БразилияпзАлан Патрик
46'
8БразилияпзМаркос Антонио
54'
11Украинапз Марлос
69'
45УкраинанпДаниил Сикан
83'
1УкраинаврДенис Сидоренко
13УкраиназщАртур Западня
23УкраиназщМихаил Шершень
3УкраиназщЕвгений Ткачук
5УкраиназщВиталий Ермаков
28УкраинапзАртём Габелок
11УкраинапзАндрей Ременюк
83'
32УкраинапзОлег Голодюк
81'
9УкраинапзЮрий Батюшин
86'
17УкраинапзЕвгений Протасов
81'
70Бразилияпз Фабинью
81'
22УкраинапзВладислав Дмитренко
81'
94УкраинапзМаксим Задерака
81'
33БразилиянпMarlyson Conceição Oliveira
81'
77УкраинапзАнтон Савин
83'
27УкраинапзДмитрий Кравченко
86'
Запасные
30УкраинаврАндрей Пятов
26УкраиназщЕфим Конопля
44УкраиназщВиктор Корниенко
70УкраинапзЕвгений Коноплянка
35УкраинаврДенис Шелихов
21УкраиназщСергей Ченбай
4УкраиназщИван Коваленко
55Босния и ГерцеговиназщАмар Квакич
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
УкраинаВалерий Сергеевич Кривенцов
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр Д18152149-104787,0
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К18143147-94583,3
3
Лига конференций
Днепр-118131435-174074,1
4
Лига конференций
Заря18113437-193666,7
5 Ворскла1896330-183361,1
6 Александрия1875619-162648,1
7 Десна1874722-272546,3
8 Колос1873814-232444,4
9 Верес1865715-202342,6
10 Металлист 192518611117-291935,2
11 Рух В1746716-211835,3
12 Львов1845914-301731,5
13
Стыковая зона
Черноморец18351020-401425,9
14
Стыковая зона
Ингулец17341013-281325,5
15
Зона вылета
Минай18171012-301018,5
16
Зона вылета
Мариуполь18221421-44814,8

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