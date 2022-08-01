Черноморец - Верес 23 Августа прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), 7 137 зрителей (10% при вместимости 70 050)
13 Августа 2021 года в 19:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Александр Шандор (Львов, Украина);
Окончен
2 : 0
- 31'Марлон
- 33'Сергей Кривцов
- 49'1:0Тарас Степаненко
- 80'2:0Лассина Траоре
0'
45'
90'
- 16'Артур Западня
- 32'Андрей Ременюк
- 82'Михаил Шершень
- 85'Юрий Батюшин
Анонс матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Верес, которое состоится 23 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: УТК им. Банникова (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Металлист 1925
Харьков
|81
|вр
|Анатолий Трубин
|31
|зщ
|Исмаили
46'
|5
|зщ
|Марлон
|4
|зщ
|Сергей Кривцов
|2
|зщ
|Додо
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|7
|пз
|Майкон
54'
|19
|пз
|Манор Соломон
|25
|пз
|Георгий Судаков
46'
|14
|пз
|Тете
69'
|23
|нп
|Лассина Траоре
83'
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
46'
|21
|пз
|Алан Патрик
46'
|8
|пз
|Маркос Антонио
54'
|11
|пз
|Марлос
69'
|45
|нп
|Даниил Сикан
83'
|1
|вр
|Денис Сидоренко
|13
|зщ
|Артур Западня
|23
|зщ
|Михаил Шершень
|3
|зщ
|Евгений Ткачук
|5
|зщ
|Виталий Ермаков
|28
|пз
|Артём Габелок
|11
|пз
|Андрей Ременюк
83'
|32
|пз
|Олег Голодюк
81'
|9
|пз
|Юрий Батюшин
86'
|17
|пз
|Евгений Протасов
81'
|70
|пз
|Фабинью
81'
|22
|пз
|Владислав Дмитренко
81'
|94
|пз
|Максим Задерака
81'
|33
|нп
|Marlyson Conceição Oliveira
81'
|77
|пз
|Антон Савин
83'
|27
|пз
|Дмитрий Кравченко
86'
Запасные
|30
|вр
|Андрей Пятов
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|44
|зщ
|Виктор Корниенко
|70
|пз
|Евгений Коноплянка
|35
|вр
|Денис Шелихов
|21
|зщ
|Сергей Ченбай
|4
|зщ
|Иван Коваленко
|55
|зщ
|Амар Квакич
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Валерий Сергеевич Кривенцов
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|18
|15
|2
|1
|49-10
|47
|87,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|18
|14
|3
|1
|47-9
|45
|83,3
| 3
Лига конференций
|Днепр-1
|18
|13
|1
|4
|35-17
|40
|74,1
| 4
Лига конференций
|Заря
|18
|11
|3
|4
|37-19
|36
|66,7
|5
|Ворскла
|18
|9
|6
|3
|30-18
|33
|61,1
|6
|Александрия
|18
|7
|5
|6
|19-16
|26
|48,1
|7
|Десна
|18
|7
|4
|7
|22-27
|25
|46,3
|8
|Колос
|18
|7
|3
|8
|14-23
|24
|44,4
|9
|Верес
|18
|6
|5
|7
|15-20
|23
|42,6
|10
|Металлист 1925
|18
|6
|1
|11
|17-29
|19
|35,2
|11
|Рух В
|17
|4
|6
|7
|16-21
|18
|35,3
|12
|Львов
|18
|4
|5
|9
|14-30
|17
|31,5
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|18
|3
|5
|10
|20-40
|14
|25,9
| 14
Стыковая зона
|Ингулец
|17
|3
|4
|10
|13-28
|13
|25,5
| 15
Зона вылета
|Минай
|18
|1
|7
|10
|12-30
|10
|18,5
| 16
Зона вылета
|Мариуполь
|18
|2
|2
|14
|21-44
|8
|14,8