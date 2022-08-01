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Болтон - Астон Вилла 23 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болтон Уондерерс - Астон Вилла, которое состоится 23 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Университет Болтона (Болтон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Болтон Уондерерс0 : 2Астон Вилла
02.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Астон Вилла2 : 0Болтон Уондерерс
17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Болтон Уондерерс1 : 0Астон Вилла
30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Астон Вилла1 : 0Болтон Уондерерс
24.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 29 Астон Вилла1 : 2Болтон Уондерерс
10.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 15 Болтон Уондерерс1 : 2Астон Вилла
20.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Астон Вилла0 : 2Болтон Уондерерс
05.03.2011 Англия - Премьер-лига Тур 29 Болтон Уондерерс3 : 2Астон Вилла
18.09.2010 Англия - Премьер-лига Тур 5 Астон Вилла1 : 1Болтон Уондерерс
03.04.2010 Англия - Премьер-лига Тур 33 Болтон Уондерерс0 : 1Астон Вилла

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