Болтон - Астон Вилла 23 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болтон Уондерерс - Астон Вилла, которое состоится 23 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Университет Болтона (Болтон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 2
|02.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 0
|17.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 0
|30.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|1 : 0
|24.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 2
|10.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 2
|20.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|05.03.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|3 : 2
|18.09.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 1
|03.04.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 1