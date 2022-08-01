Флитвуд Таун - Эвертон 23 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флитвуд Таун - Эвертон, которое состоится 23 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Хайбери (Флитвуд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|23.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 5