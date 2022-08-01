ПСВ Эйндховен - Рейнджерс 24 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Рейнджерс, которое состоится 24 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|16.08.2022
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф
|2 : 2
|17.03.2011
|Лига Европы
|1/8 финала
|0 : 1
|10.03.2011
|Лига Европы
|1/8 финала
|0 : 0