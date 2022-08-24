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Минай - Львов 24 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Львов, которое состоится 24 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
26.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 9 Минай1 : 2Львов
21.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 1 Львов1 : 0Минай
13.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 14 Минай1 : 2Львов
30.10.2019 Кубок Украины 1/8 финала Минай2 : 0Львов

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