Минай - Львов 24 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Львов, которое состоится 24 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|26.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 2
|21.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
|13.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 2
|30.10.2019
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 0