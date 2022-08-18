Олимпиакос - Аполлон 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
25 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Аполлон Л, которое состоится 25 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Аполлон Л
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Дэвид Хименес Катала
История личных встреч
|18.08.2022
|Лига Европы
|Раунд плей-офф
|1 : 1
Турнирная таблица
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| АЕК Ларнака
Партизан
|2 : 1
|2 : 2
| Мальмё
Дюделанж
|3 : 0
|2 : 2
| Фенербахче
Словацко
|3 : 0
|1 : 1
| Марибор
ХИК
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Линфилд
Цюрих
|0 : 2
|3 : 0
| Шэмрок Роверс
Шкупи
|3 : 1
|1 : 2
| Олимпиакос
Слован Бр
|1 : 1
|2 : 2 3 : 4
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| ХИК
Силькеборг
|1 : 0
|25.08
| Ференцварош
Шэмрок Роверс
|4 : 0
|25.08
| Цюрих
Хартс
|2 : 1
|25.08
| Мальмё
Сивасспор
|3 : 1
|25.08
| Аполлон Л
Олимпиакос
|1 : 1
|25.08
|Команда
|1
|2
| Пюник
Шериф
|0 : 0
|25.08
| Лудогорец
Жальгирис
|1 : 0
|25.08
| Днепр-1
АЕК Ларнака
|1 : 2
|25.08
| Гент
Омония
|0 : 2
|25.08
| Аустрия В
Фенербахче
|0 : 2
|25.08