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Ингулец - Александрия 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
25 Августа 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 7-й тур
Ингулец
Александрия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Александрия, которое состоится 25 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ингулец
      Петрово
      Александрия
      Александрия
      История личных встреч
      10.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 7 Александрия1 : 0Ингулец
      21.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 19 Ингулец1 : 0Александрия
      18.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 6 Александрия4 : 3Ингулец
      30.09.2020 Кубок Украины 3-й предварительный раунд Александрия4 : 1Ингулец
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л11003-13100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Металлист11002-13100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос11001-03100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Верес11001-03100,0
      5 Металлист 192510100-0133,3
      6 Шахтёр Д10100-0133,3
      7 Динамо К00000-000,0
      8 Днепр-100000-000,0
      9 Ингулец00000-000,0
      10 Львов00000-000,0
      11 Минай00000-000,0
      12 Александрия00000-000,0
      13 Рух В10011-200,0
      14 Черноморец10010-100,0
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс10010-100,0
      16
      Зона вылета
      		Ворскла10011-300,0

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