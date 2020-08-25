Дюделанж - Лех П 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
25 Августа 2022 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дюделанж - Лех П, которое состоится 25 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Лех П
Познань, Польша
Главные тренеры
|Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф
|2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сент-Джозефс
Ларн
|0 : 0
|0 : 1
| Гзира Юнайтед
Атлетик Клуб Эскальдес
|1 : 1
|0 : 1 ДВ
| Интер Т
Дрита
|1 : 0
|3 : 0
| Викингур Г
Европа
|1 : 0
|1 : 2
| Алашкерт
Хамрун Спартанс
|1 : 0
|4 : 1
| Унио Эспортива Санта-Колома
Брейдаблик
|0 : 1
|4 : 1
| Сабуртало
Партизани
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Борац Б-Л
Б-36 Торсхавн
|2 : 0
|3 : 1 4 : 3
| Погонь
КР Рейкьявик
|4 : 1
|1 : 0
| КуПС
Дила
|2 : 0
|0 : 0
| Мэгпис
Крузейдерс
|2 : 1
|3 : 1
| Паневежис
Милсами
|0 : 0
|2 : 0
| Флора
СИК
|1 : 0
|4 : 2 ДВ
| Ружомберок
Кауно Жальгирис
|2 : 0
|0 : 0
| Сфынтул Георге
Мура
|1 : 2
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Олимпия Л
Дифферданж
|1 : 1
|1 : 2 ДВ
| Динамо Тб
Пайде
|2 : 3
|1 : 2 6 : 5
| Флориана
Петрокуб
|0 : 0
|1 : 0
| ХБ Торсхавн
Ньютаун
|1 : 0
|2 : 1 3 : 1
| Шкендия
Арарат
|2 : 0
|2 : 2
| Бала Таун
Слайго Роверс
|1 : 2
|0 : 1 4 : 3
| Динамо Мн
Дечич
|1 : 1
|1 : 2
| Фола
Тре Фиори
|0 : 1
|3 : 1
| Гнилане
Лиепая
|1 : 0
|3 : 1
| Лачи
Искра
|0 : 0
|0 : 1
| Лехия
Академия Пандева
|4 : 1
|1 : 2
| ДАК 1904
Клифтонвилл
|2 : 1
|0 : 3
| Будучность
Лапи
|2 : 0
|2 : 2
| Тре Пенне
Тузла Сити
|0 : 2
|6 : 0
| Дерри Сити
Рига
|0 : 2
|2 : 0
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Хайбернианс
Левадия
|3 : 2
|1 : 1
| Тирана
Зриньски
|0 : 1
|3 : 2
| Ла Фиорита
Балкани
|0 : 4
|6 : 0
| Ботев П
АПОЭЛ
|0 : 0
|2 : 0
| Викингур Г
ДАК 1904
|0 : 2
|2 : 0
| Сутьеска
КИ Клаксвик
|0 : 0
|1 : 0
| Кызыл-Жар
Осиек
|1 : 2
|0 : 2
| Кайрат
Кишварда
|0 : 1
|1 : 0
| Лиепая
Янг Бойз
|0 : 1
|3 : 0
| Тобол
Линкольн
|2 : 0
|0 : 1
| Арарат-Армения
Пайде
|0 : 0
|0 : 0 5 : 3
| Валмиера
Шкендия
|1 : 2
|3 : 1
| Македония Гёрче Петров
ЦСКА С
|0 : 0
|4 : 0
| Сабуртало
Стяуа
|1 : 0
|4 : 2
| Зиря
Маккаби Т-А
|0 : 3
|0 : 0
| СИК
Лиллестрем
|0 : 1
|5 : 2
| Мольде
Эльфсборг
|4 : 1
|1 : 2
| Копер
Вадуц
|0 : 1
|1 : 1 ДВ
| КуПС
Милсами
|2 : 2
|1 : 4
| Лех П
Динамо Бт
|5 : 0
|1 : 1
| Судува
Виборг
|0 : 1
|1 : 0
| Погонь
Брондбю
|1 : 1
|4 : 0
| Ружомберок
Рига
|0 : 3
|2 : 1
| Гзира Юнайтед
Раднички Н
|2 : 2
|3 : 3 1 : 3
| Фехервар
Габала
|4 : 1
|2 : 1
| Рапид В
Лехия
|0 : 0
|1 : 2
| Сент-Джозефс
Славия П
|0 : 4
|7 : 0
|Команда
|1
|2
| Б-36 Торсхавн
Тре Фиори
|1 : 0
|0 : 0
| Базель
Крузейдерс
|2 : 0
|1 : 1
| Антверпен
Дрита
|0 : 0
|0 : 2
| Петрокуб
Лачи
|0 : 0
|1 : 4
| Левски
ПАОК
|2 : 0
|1 : 1
| Ворскла
АИК
|3 : 2
|2 : 0 ДВ
| Спарта П
Викинг
|0 : 0
|2 : 1
| Арис
Нефтчи
|2 : 0
|3 : 0
| Хапоэль Б-Ш
Динамо Мн
|2 : 1
|0 : 1
| ЧФР Клуж
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 0
|1 : 1
| Истанбул Башакшехир
Маккаби Нт
|1 : 1
|0 : 1
| Сепси ОСК
Олимпия Л
|3 : 1
|2 : 0 2 : 4
| Расинг Л
Чукарички
|1 : 4
|4 : 0
| Арис
Гомель
|5 : 1
|1 : 2
| Спартак Тр
Ньютаун
|4 : 1
|1 : 2
| Вележ
Хамрун Спартанс
|0 : 1
|1 : 0
| АЗ Алкмар
Тузла Сити
|1 : 0
|0 : 4
| Риека
Юргорден
|1 : 2
|2 : 0
| Сент-Патрикс
Мура
|1 : 1
|0 : 0 5 : 6
| Мазервелл
Слайго Роверс
|0 : 1
|2 : 0
| Влажния
Университатя Кр
|1 : 1
|3 : 0
| БАТЭ
Коньяспор
|0 : 3
|2 : 0
| Ракув
Астана
|5 : 0
|0 : 1
| Брейдаблик
Будучность
|2 : 0
|2 : 1
| Витория Гимарайнш
Академия Пушкаша
|3 : 0
|0 : 0
| Викингур Р
Нью-Сейнтс
|2 : 0
|0 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Рига
Жил Висенте
|1 : 1
|4 : 0
| Виборг
Б-36 Торсхавн
|3 : 0
|1 : 2
| Вольфсберг
Гзира Юнайтед
|0 : 0
|0 : 4
| ДАК 1904
Стяуа
|0 : 1
|1 : 0
| Рижская футбольная школа
Хайбернианс
|1 : 1
|1 : 3
| КуПС
Янг Бойз
|0 : 2
|3 : 0
| Спартак Тр
Ракув
|0 : 2
|1 : 0
| Пайде
Андерлехт
|0 : 2
|3 : 0
| Маккаби Т-А
Арис
|2 : 0
|2 : 1
| АИК
Шкендия
|1 : 1
|1 : 1 2 : 3
| Лиллестрем
Антверпен
|1 : 3
|2 : 0
| Викинг
Слайго Роверс
|5 : 1
|1 : 0
| Шахтёр С
ЧФР Клуж
|0 : 0
|1 : 0
| ЦСКА С
Сент-Патрикс
|0 : 1
|0 : 2
| Нефтчи
Рапид В
|2 : 1
|2 : 0 ДВ
| Славия П
Панатинаикос
|2 : 0
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| АПОЭЛ
Кызыл-Жар
|1 : 0
|0 : 0
| Мольде
Кишварда
|3 : 0
|2 : 1
| Хамрун Спартанс
Левски
|0 : 1
|1 : 2 1 : 4
| Заря Л
Университатя Кр
|1 : 0
|3 : 0
| Сепси ОСК
Юргорден
|1 : 3
|3 : 1
| Чукарички
Твенте
|1 : 3
|4 : 1
| Лугано
Хапоэль Б-Ш
|0 : 2
|3 : 1
| Балкани
КИ Клаксвик
|3 : 2
|2 : 1 3 : 4
| Вадуц
Коньяспор
|1 : 1
|2 : 4
| Брондбю
Базель
|1 : 0
|2 : 1 3 : 1
| Брейдаблик
Истанбул Башакшехир
|1 : 3
|3 : 0
| Викингур Р
Лех П
|1 : 0
|4 : 1 ДВ
| Фехервар
Петрокуб
|5 : 0
|1 : 2
| Данди Юнайтед
АЗ Алкмар
|1 : 0
|7 : 0
| Хайдук
Витория Гимарайнш
|3 : 1
|1 : 0
| Зриньски
Тобол
|1 : 0
|1 : 1
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Юргорден
АПОЭЛ
|3 : 0
|3 : 2
| Ракув
Славия П
|2 : 1
|25.08
| Рижская футбольная школа
Линфилд
|2 : 2
|25.08
| Мольде
Вольфсберг
|0 : 1
|25.08
| Словацко
АИК
|3 : 0
|25.08
| Янг Бойз
Андерлехт
|0 : 1
|25.08
| Маккаби Т-А
Ницца
|1 : 0
|25.08
| ЦСКА С
Базель
|1 : 0
|25.08
| Университатя Кр
Хапоэль Б-Ш
|1 : 1
|25.08
| Истанбул Башакшехир
Антверпен
|1 : 1
|25.08
| Вадуц
Рапид В
|1 : 1
|25.08
|Команда
|1
|2
| Зриньски
Слован Бр
|1 : 0
|25.08
| Марибор
ЧФР Клуж
|0 : 0
|25.08
| Стяуа
Викинг
|1 : 2
|25.08
| Кёльн
Фехервар
|1 : 2
|25.08
| Лех П
Дюделанж
|2 : 0
|25.08
| Вильярреал
Хайдук
|4 : 2
|25.08
| Вест Хэм Юнайтед
Виборг
|3 : 1
|25.08
| Партизан
Хамрун Спартанс
|4 : 1
|25.08
| Фиорентина
Твенте
|2 : 1
|25.08
| Шкупи
Балкани
|1 : 2
|25.08
| АЗ Алкмар
Жил Висенте
|4 : 0
|25.08