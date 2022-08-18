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Хайдук - Вильярреал 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Полюд (Сплит, Хорватия), вместимость: 35000
25 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
Хайдук
Вильярреал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайдук - Вильярреал, которое состоится 25 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Полюд (Сплит, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хайдук
      Сплит, Хорватия
      Вильярреал
      Вильярреал, Испания
      Главные тренеры
      ЛитваВалдас Дамбраускас
      ИспанияУнаи Эмери
      История личных встреч
      18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф Вильярреал4 : 2Хайдук
      Турнирная таблица
      1-й квалификационный раунд
      Команда12
      Сент-Джозефс
      Ларн
      		0 : 0 0 : 1
      Гзира Юнайтед
      Атлетик Клуб Эскальдес
      		1 : 1 0 : 1 ДВ
      Интер Т
      Дрита
      		1 : 0 3 : 0
      Викингур Г
      Европа
      		1 : 0 1 : 2
      Алашкерт
      Хамрун Спартанс
      		1 : 0 4 : 1
      Унио Эспортива Санта-Колома
      Брейдаблик
      		0 : 1 4 : 1
      Сабуртало
      Партизани
      		0 : 1 0 : 1 4 : 5
      Борац Б-Л
      Б-36 Торсхавн
      		2 : 0 3 : 1 4 : 3
      Погонь
      КР Рейкьявик
      		4 : 1 1 : 0
      КуПС
      Дила
      		2 : 0 0 : 0
      Мэгпис
      Крузейдерс
      		2 : 1 3 : 1
      Паневежис
      Милсами
      		0 : 0 2 : 0
      Флора
      СИК
      		1 : 0 4 : 2 ДВ
      Ружомберок
      Кауно Жальгирис
      		2 : 0 0 : 0
      Сфынтул Георге
      Мура
      		1 : 2 2 : 1
      Команда12
      Олимпия Л
      Дифферданж
      		1 : 1 1 : 2 ДВ
      Динамо Тб
      Пайде
      		2 : 3 1 : 2 6 : 5
      Флориана
      Петрокуб
      		0 : 0 1 : 0
      ХБ Торсхавн
      Ньютаун
      		1 : 0 2 : 1 3 : 1
      Шкендия
      Арарат
      		2 : 0 2 : 2
      Бала Таун
      Слайго Роверс
      		1 : 2 0 : 1 4 : 3
      Динамо Мн
      Дечич
      		1 : 1 1 : 2
      Фола
      Тре Фиори
      		0 : 1 3 : 1
      Гнилане
      Лиепая
      		1 : 0 3 : 1
      Лачи
      Искра
      		0 : 0 0 : 1
      Лехия
      Академия Пандева
      		4 : 1 1 : 2
      ДАК 1904
      Клифтонвилл
      		2 : 1 0 : 3
      Будучность
      Лапи
      		2 : 0 2 : 2
      Тре Пенне
      Тузла Сити
      		0 : 2 6 : 0
      Дерри Сити
      Рига
      		0 : 2 2 : 0
      2-й квалификационный раунд
      Команда12
      Хайбернианс
      Левадия
      		3 : 2 1 : 1
      Тирана
      Зриньски
      		0 : 1 3 : 2
      Ла Фиорита
      Балкани
      		0 : 4 6 : 0
      Ботев П
      АПОЭЛ
      		0 : 0 2 : 0
      Викингур Г
      ДАК 1904
      		0 : 2 2 : 0
      Сутьеска
      КИ Клаксвик
      		0 : 0 1 : 0
      Кызыл-Жар
      Осиек
      		1 : 2 0 : 2
      Кайрат
      Кишварда
      		0 : 1 1 : 0
      Лиепая
      Янг Бойз
      		0 : 1 3 : 0
      Тобол
      Линкольн
      		2 : 0 0 : 1
      Арарат-Армения
      Пайде
      		0 : 0 0 : 0 5 : 3
      Валмиера
      Шкендия
      		1 : 2 3 : 1
      Македония Гёрче Петров
      ЦСКА С
      		0 : 0 4 : 0
      Сабуртало
      Стяуа
      		1 : 0 4 : 2
      Зиря
      Маккаби Т-А
      		0 : 3 0 : 0
      СИК
      Лиллестрем
      		0 : 1 5 : 2
      Мольде
      Эльфсборг
      		4 : 1 1 : 2
      Копер
      Вадуц
      		0 : 1 1 : 1 ДВ
      КуПС
      Милсами
      		2 : 2 1 : 4
      Лех П
      Динамо Бт
      		5 : 0 1 : 1
      Судува
      Виборг
      		0 : 1 1 : 0
      Погонь
      Брондбю
      		1 : 1 4 : 0
      Ружомберок
      Рига
      		0 : 3 2 : 1
      Гзира Юнайтед
      Раднички Н
      		2 : 2 3 : 3 1 : 3
      Фехервар
      Габала
      		4 : 1 2 : 1
      Рапид В
      Лехия
      		0 : 0 1 : 2
      Сент-Джозефс
      Славия П
      		0 : 4 7 : 0
      Команда12
      Б-36 Торсхавн
      Тре Фиори
      		1 : 0 0 : 0
      Базель
      Крузейдерс
      		2 : 0 1 : 1
      Антверпен
      Дрита
      		0 : 0 0 : 2
      Петрокуб
      Лачи
      		0 : 0 1 : 4
      Левски
      ПАОК
      		2 : 0 1 : 1
      Ворскла
      АИК
      		3 : 2 2 : 0 ДВ
      Спарта П
      Викинг
      		0 : 0 2 : 1
      Арис
      Нефтчи
      		2 : 0 3 : 0
      Хапоэль Б-Ш
      Динамо Мн
      		2 : 1 0 : 1
      ЧФР Клуж
      Интер Клуб Эскальдес
      		3 : 0 1 : 1
      Истанбул Башакшехир
      Маккаби Нт
      		1 : 1 0 : 1
      Сепси ОСК
      Олимпия Л
      		3 : 1 2 : 0 2 : 4
      Расинг Л
      Чукарички
      		1 : 4 4 : 0
      Арис
      Гомель
      		5 : 1 1 : 2
      Спартак Тр
      Ньютаун
      		4 : 1 1 : 2
      Вележ
      Хамрун Спартанс
      		0 : 1 1 : 0
      АЗ Алкмар
      Тузла Сити
      		1 : 0 0 : 4
      Риека
      Юргорден
      		1 : 2 2 : 0
      Сент-Патрикс
      Мура
      		1 : 1 0 : 0 5 : 6
      Мазервелл
      Слайго Роверс
      		0 : 1 2 : 0
      Влажния
      Университатя Кр
      		1 : 1 3 : 0
      БАТЭ
      Коньяспор
      		0 : 3 2 : 0
      Ракув
      Астана
      		5 : 0 0 : 1
      Брейдаблик
      Будучность
      		2 : 0 2 : 1
      Витория Гимарайнш
      Академия Пушкаша
      		3 : 0 0 : 0
      Викингур Р
      Нью-Сейнтс
      		2 : 0 0 : 0
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      Рига
      Жил Висенте
      		1 : 1 4 : 0
      Виборг
      Б-36 Торсхавн
      		3 : 0 1 : 2
      Вольфсберг
      Гзира Юнайтед
      		0 : 0 0 : 4
      ДАК 1904
      Стяуа
      		0 : 1 1 : 0
      Рижская футбольная школа
      Хайбернианс
      		1 : 1 1 : 3
      КуПС
      Янг Бойз
      		0 : 2 3 : 0
      Спартак Тр
      Ракув
      		0 : 2 1 : 0
      Пайде
      Андерлехт
      		0 : 2 3 : 0
      Маккаби Т-А
      Арис
      		2 : 0 2 : 1
      АИК
      Шкендия
      		1 : 1 1 : 1 2 : 3
      Лиллестрем
      Антверпен
      		1 : 3 2 : 0
      Викинг
      Слайго Роверс
      		5 : 1 1 : 0
      Шахтёр С
      ЧФР Клуж
      		0 : 0 1 : 0
      ЦСКА С
      Сент-Патрикс
      		0 : 1 0 : 2
      Нефтчи
      Рапид В
      		2 : 1 2 : 0 ДВ
      Славия П
      Панатинаикос
      		2 : 0 1 : 1
      Команда12
      АПОЭЛ
      Кызыл-Жар
      		1 : 0 0 : 0
      Мольде
      Кишварда
      		3 : 0 2 : 1
      Хамрун Спартанс
      Левски
      		0 : 1 1 : 2 1 : 4
      Заря Л
      Университатя Кр
      		1 : 0 3 : 0
      Сепси ОСК
      Юргорден
      		1 : 3 3 : 1
      Чукарички
      Твенте
      		1 : 3 4 : 1
      Лугано
      Хапоэль Б-Ш
      		0 : 2 3 : 1
      Балкани
      КИ Клаксвик
      		3 : 2 2 : 1 3 : 4
      Вадуц
      Коньяспор
      		1 : 1 2 : 4
      Брондбю
      Базель
      		1 : 0 2 : 1 3 : 1
      Брейдаблик
      Истанбул Башакшехир
      		1 : 3 3 : 0
      Викингур Р
      Лех П
      		1 : 0 4 : 1 ДВ
      Фехервар
      Петрокуб
      		5 : 0 1 : 2
      Данди Юнайтед
      АЗ Алкмар
      		1 : 0 7 : 0
      Хайдук
      Витория Гимарайнш
      		3 : 1 1 : 0
      Зриньски
      Тобол
      		1 : 0 1 : 1
      Раунд плей-офф
      Команда12
      Юргорден
      АПОЭЛ
      		3 : 0 3 : 2
      Ракув
      Славия П
      		2 : 1 25.08
      Рижская футбольная школа
      Линфилд
      		2 : 2 25.08
      Мольде
      Вольфсберг
      		0 : 1 25.08
      Словацко
      АИК
      		3 : 0 25.08
      Янг Бойз
      Андерлехт
      		0 : 1 25.08
      Маккаби Т-А
      Ницца
      		1 : 0 25.08
      ЦСКА С
      Базель
      		1 : 0 25.08
      Университатя Кр
      Хапоэль Б-Ш
      		1 : 1 25.08
      Истанбул Башакшехир
      Антверпен
      		1 : 1 25.08
      Вадуц
      Рапид В
      		1 : 1 25.08
      Команда12
      Зриньски
      Слован Бр
      		1 : 0 25.08
      Марибор
      ЧФР Клуж
      		0 : 0 25.08
      Стяуа
      Викинг
      		1 : 2 25.08
      Кёльн
      Фехервар
      		1 : 2 25.08
      Лех П
      Дюделанж
      		2 : 0 25.08
      Вильярреал
      Хайдук
      		4 : 2 25.08
      Вест Хэм Юнайтед
      Виборг
      		3 : 1 25.08
      Партизан
      Хамрун Спартанс
      		4 : 1 25.08
      Фиорентина
      Твенте
      		2 : 1 25.08
      Шкупи
      Балкани
      		1 : 2 25.08
      АЗ Алкмар
      Жил Висенте
      		4 : 0 25.08

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