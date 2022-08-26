Сочи - Химки 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
26 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Химки, которое состоится 26 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Химки
Химки
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Николай Николаевич Писарев
История личных встреч
|08.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 0
|16.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 0
|14.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|2 : 3
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 0
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 1
|18.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|0 : 0
|29.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|3 : 2
|16.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|2 : 1
|27.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 10
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Сочи» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|77,8
|2
|Спартак М
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|72,2
|3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|72,2
|4
|Динамо М
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|66,7
|5
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|66,7
|6
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|61,1
|7
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|55,6
|8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|44,4
|9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|38,9
|10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|33,3
|11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|33,3
|12
|Локомотив М
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|33,3
|13
|Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|27,8
|14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|22,2
| 15
Зона вылета
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|5,6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|5,6