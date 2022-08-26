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Сочи - Химки 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
26 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Сочи
Химки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Химки, которое состоится 26 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      РоссияНиколай Николаевич Писарев
      История личных встреч
      08.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Химки0 : 0Сочи
      13.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Химки0 : 0Сочи
      16.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Сочи3 : 0Химки
      14.07.2021 Кубок Матч Премьер Тур 2 Химки2 : 3Сочи
      16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Химки0 : 0Сочи
      14.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Сочи1 : 1Химки
      18.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Химки0 : 0Сочи
      29.07.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Сочи3 : 2Химки
      16.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 28 Сочи2 : 1Химки
      27.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Химки0 : 1Сочи
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Сочи» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит642013-21477,8
      2 Спартак М641114-41372,2
      3 ЦСКА641116-71372,2
      4 Динамо М633011-41266,7
      5 Ростов633012-91266,7
      6 Краснодар632111-71161,1
      7 Сочи63129-111055,6
      8 Ахмат62229-9844,4
      9 Химки62138-9738,9
      10 Крылья Советов61327-10633,3
      11 Оренбург62048-12633,3
      12 Локомотив М61327-12633,3
      13 Пари Нижний Новгород61238-12527,8
      14 Факел60428-12422,2
      15
      Зона вылета
      		Урал60151-1115,6
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М60153-1415,6

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