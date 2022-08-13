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Жирона - Сельта 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
26 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Жирона
Сельта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Сельта, которое состоится 26 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жирона
      Жирона
      Сельта
      Виго
      Главные тренеры
      ИспанияАнхель Мичел
      АргентинаЭдуардо Херман Коудет
      История личных встреч
      20.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Сельта2 : 1Жирона
      17.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Жирона3 : 2Сельта
      27.02.2018 Испания - Примера Тур 26 Жирона1 : 0Сельта
      29.09.2017 Испания - Примера Тур 7 Сельта3 : 3Жирона
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Вильярреал22005-06100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22006-26100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис22005-16100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна22004-16100,0
      5
      Лига Европы
      		Барселона21104-1466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21102-0466,7
      7 Атлетик Б21101-0466,7
      8 Валенсия21011-1350,0
      9 Атлетико М21013-2350,0
      10 Реал Сосьедад21012-4350,0
      11 Жирона21013-2350,0
      12 Альмерия20112-3116,7
      13 Севилья20112-3116,7
      14 Эспаньол20112-4116,7
      15 Сельта20113-6116,7
      16 Вальядолид20111-4116,7
      17 Эльче20111-4116,7
      18
      Зона вылета
      		Мальорка20111-2116,7
      19
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Хетафе20021-600,0

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