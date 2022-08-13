02:10 ()
Свернуть список

Бетис - Осасуна 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
26 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
Бетис
Осасуна

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Осасуна, которое состоится 26 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бетис
      Севилья
      Осасуна
      Памплона
      Главные тренеры
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      ИспанияХагоба Аррасате
      История личных встреч
      03.04.2022 Испания - Примера Тур 30 Бетис4 : 1Осасуна
      23.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Осасуна1 : 3Бетис
      01.02.2021 Испания - Примера Тур 21 Бетис1 : 0Осасуна
      06.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Осасуна0 : 2Бетис
      08.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Бетис3 : 0Осасуна
      20.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Осасуна0 : 0Бетис
      18.03.2017 Испания - Примера Тур 28 Бетис2 : 0Осасуна
      21.10.2016 Испания - Примера Тур 9 Осасуна1 : 2Бетис
      05.04.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 32 Бетис3 : 0Осасуна
      02.11.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 11 Осасуна3 : 2Бетис
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Бетис» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Вильярреал22005-06100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22006-26100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис22005-16100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна22004-16100,0
      5
      Лига Европы
      		Барселона21104-1466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21102-0466,7
      7 Атлетик Б21101-0466,7
      8 Валенсия21011-1350,0
      9 Атлетико М21013-2350,0
      10 Реал Сосьедад21012-4350,0
      11 Жирона21013-2350,0
      12 Альмерия20112-3116,7
      13 Севилья20112-3116,7
      14 Эспаньол20112-4116,7
      15 Сельта20113-6116,7
      16 Вальядолид20111-4116,7
      17 Эльче20111-4116,7
      18
      Зона вылета
      		Мальорка20111-2116,7
      19
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Хетафе20021-600,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close