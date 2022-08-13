Бетис - Осасуна 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
26 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Осасуна, которое состоится 26 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|03.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 30
|4 : 1
|23.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 3
|01.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 2
|08.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|3 : 0
|20.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|18.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|21.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 2
|05.04.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 32
|3 : 0
|02.11.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 11
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Бетис» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|100,0
| 5
Лига Европы
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|7
|Атлетик Б
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|66,7
|8
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|50,0
|9
|Атлетико М
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|50,0
|10
|Реал Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|50,0
|11
|Жирона
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|50,0
|12
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|13
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|14
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
|16
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
|17
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Хетафе
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0