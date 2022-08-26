Аяччо - Лилль 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
26 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Лилль, которое состоится 26 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аяччо
Аяччо
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|02.03.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 3
|05.10.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 0
|23.02.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 3
|06.10.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 0
|15.04.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|4 : 1
|03.12.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|17-3
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 4
Лига Европы
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Клермон
|3
|2
|0
|1
|5-7
|6
|66,7
|6
|Тулуза
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|55,6
|7
|Брест
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|44,4
|8
|Лорьян
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|9
|Ренн
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|44,4
|10
|Осер
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|44,4
|11
|Монако
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|44,4
|12
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|6-9
|4
|44,4
|13
|Монпелье
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|33,3
|14
|Страсбург
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|15
|Нант
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|22,2
|16
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|22,2
| 17
Зона вылета
|Анже
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|22,2
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Реймс
|3
|0
|1
|2
|4-9
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
|0,0