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Фрайбург - Бохум 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
26 Августа 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Фрайбург
Бохум

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Бохум, которое состоится 26 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фрайбург
      Фрайбург
      Бохум
      Бохум
      Главные тренеры
      ГерманияКристиан Штрайх
      ГерманияТомас Райс
      История личных встреч
      16.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 30 Фрайбург3 : 0Бохум
      02.03.2022 Кубок Германии 1/4 финала Бохум1 : 2 ДВФрайбург
      27.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 13 Бохум2 : 1Фрайбург
      05.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 20 Бохум2 : 0Фрайбург
      15.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 3 Фрайбург1 : 3Бохум
      03.04.2010 Германия - Бундеслига Тур 29 Фрайбург1 : 1Бохум
      07.11.2009 Германия - Бундеслига Тур 12 Бохум1 : 2Фрайбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария330015-19100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия М32106-3777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Унион32105-2777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Майнц32104-2777,8
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург32016-3666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм32017-5666,7
      7 Боруссия Д32016-4666,7
      8 Кёльн31206-4555,6
      9 Вердер31207-6555,6
      10 Аугсбург31023-7333,3
      11 РБ Лейпциг30214-5222,2
      12 Штутгарт30213-4222,2
      13 Шальке-0430213-5222,2
      14 Вольфсбург30212-4222,2
      15 Айнтрахт Ф30213-8222,2
      16 Герта30122-5111,1
      17
      Зона вылета
      		Байер30031-600,0
      18
      Зона вылета
      		Бохум30033-1200,0

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