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Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
26 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия)
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 26 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лутон Таун
      Лутон
      Шеффилд Юнайтед
      Шеффилд
      Главные тренеры
      УэльсНатан Джонс
      АнглияПол Хекингботтом
      История личных встреч
      22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Шеффилд Юнайтед2 : 0Лутон Таун
      28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Лутон Таун0 : 0Шеффилд Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед5 10
      2
      Повышение
      		Уотфорд5 9
      3
      Плей-офф за повышение
      		Рединг5 9
      4
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс5 9
      5
      Плей-офф за повышение
      		Сандерленд5 8
      6
      Плей-офф за повышение
      		Халл Сити5 8
      7 Бристоль Сити5 7
      8 Норвич Сити5 7
      9 Престон Норт Энд5 7
      10 Миллуолл5 7
      11 Блэкпул5 7
      12 Кардифф Сити5 7
      13 Ротерхэм Юнайтед4 6
      14 Вест Бромвич Альбион5 6
      15 Уиган Атлетик4 6
      16 Бёрнли5 6
      17 Куинз Парк Рейнджерс5 5
      18 Лутон Таун5 5
      19 Бирмингем Сити5 5
      20 Суонси Сити5 5
      21 Сток Сити5 4
      22
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун4 3
      23
      Зона вылета
      		Мидлсбро5 3
      24
      Зона вылета
      		Ковентри Сити2 1

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