Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
26 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 26 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Натан Джонс
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|22.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|2 : 0
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|5
|10
| 2
Повышение
|Уотфорд
|5
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|Рединг
|5
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|5
|9
| 5
Плей-офф за повышение
|Сандерленд
|5
|8
| 6
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|5
|8
|7
|Бристоль Сити
|5
|7
|8
|Норвич Сити
|5
|7
|9
|Престон Норт Энд
|5
|7
|10
|Миллуолл
|5
|7
|11
|Блэкпул
|5
|7
|12
|Кардифф Сити
|5
|7
|13
|Ротерхэм Юнайтед
|4
|6
|14
|Вест Бромвич Альбион
|5
|6
|15
|Уиган Атлетик
|4
|6
|16
|Бёрнли
|5
|6
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|5
|5
|18
|Лутон Таун
|5
|5
|19
|Бирмингем Сити
|5
|5
|20
|Суонси Сити
|5
|5
|21
|Сток Сити
|5
|4
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|4
|3
| 23
Зона вылета
|Мидлсбро
|5
|3
| 24
Зона вылета
|Ковентри Сити
|2
|1