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Арминия - Айнтрахт Б 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
26 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
Арминия
Айнтрахт Б

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Айнтрахт Б, которое состоится 26 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арминия
      Билефельд
      Айнтрахт Б
      Брауншвейг
      Главные тренеры
      ИталияУльрих Форте
      ГерманияМихаэль Шиле
      История личных встреч
      20.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Айнтрахт Б0 : 0Арминия
      17.11.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Арминия2 : 2Айнтрахт Б
      14.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Арминия6 : 0Айнтрахт Б
      11.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Айнтрахт Б3 : 2Арминия
      14.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 21 Айнтрахт Б1 : 0Арминия
      21.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 4 Арминия0 : 2Айнтрахт Б
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Падерборн 07540118-61280,0
      2
      Повышение
      		Дармштадт 9854019-41280,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Хайденхайм53118-21066,7
      4 Кайзерслаутерн53119-61066,7
      5 Гамбург53026-3960,0
      6 Ганза Р53025-6960,0
      7 Фортуна52218-7853,3
      8 Хольштайн522111-12853,3
      9 Ганновер 96521210-8746,7
      10 Карлсруэ521212-11746,7
      11 Санкт-Паули52129-8746,7
      12 Нюрнберг52126-7746,7
      13 Ян52125-7746,7
      14 Зандхаузен52037-8640,0
      15 Гройтер Фюрт50326-10320,0
      16 Магдебург51045-13320,0
      17
      Зона вылета
      		Арминия50143-1016,7
      18
      Зона вылета
      		Айнтрахт Б50142-1116,7

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