Арминия - Айнтрахт Б 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
26 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Айнтрахт Б, которое состоится 26 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
|Ульрих Форте
|Михаэль Шиле
История личных встреч
|20.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|0 : 0
|17.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|2 : 2
|14.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 33
|6 : 0
|11.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|3 : 2
|14.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 21
|1 : 0
|21.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 4
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|5
|4
|0
|1
|18-6
|12
|80,0
| 2
Повышение
|Дармштадт 98
|5
|4
|0
|1
|9-4
|12
|80,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|66,7
|4
|Кайзерслаутерн
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|66,7
|5
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6-3
|9
|60,0
|6
|Ганза Р
|5
|3
|0
|2
|5-6
|9
|60,0
|7
|Фортуна
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|53,3
|8
|Хольштайн
|5
|2
|2
|1
|11-12
|8
|53,3
|9
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10-8
|7
|46,7
|10
|Карлсруэ
|5
|2
|1
|2
|12-11
|7
|46,7
|11
|Санкт-Паули
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|46,7
|12
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|46,7
|13
|Ян
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|46,7
|14
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|40,0
|15
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|3
|2
|6-10
|3
|20,0
|16
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5-13
|3
|20,0
| 17
Зона вылета
|Арминия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
|6,7
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
|6,7