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Фортуна - Ян 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
26 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур
Фортуна
Ян

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Ян, которое состоится 26 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фортуна
      Дюссельдорф
      Ян
      Регенсбург
      Главные тренеры
      ГерманияДаниэль Тиун
      Босния и ГерцеговинаМерсад Селимбегович
      История личных встреч
      27.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 24 Ян0 : 0Фортуна
      18.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 7 Фортуна1 : 1Ян
      13.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 21 Ян1 : 1Фортуна
      18.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 4 Фортуна2 : 2Ян
      23.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 24 Ян4 : 3Фортуна
      20.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 7 Фортуна1 : 0Ян
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Падерборн 07540118-61280,0
      2
      Повышение
      		Дармштадт 9854019-41280,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Хайденхайм53118-21066,7
      4 Кайзерслаутерн53119-61066,7
      5 Гамбург53026-3960,0
      6 Ганза Р53025-6960,0
      7 Фортуна52218-7853,3
      8 Хольштайн522111-12853,3
      9 Ганновер 96521210-8746,7
      10 Карлсруэ521212-11746,7
      11 Санкт-Паули52129-8746,7
      12 Нюрнберг52126-7746,7
      13 Ян52125-7746,7
      14 Зандхаузен52037-8640,0
      15 Гройтер Фюрт50326-10320,0
      16 Магдебург51045-13320,0
      17
      Зона вылета
      		Арминия50143-1016,7
      18
      Зона вылета
      		Айнтрахт Б50142-1116,7

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